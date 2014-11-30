СНБО отмечает активизацию противостояний между боевиками на Донбассе

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.«Обостряются противостояния между разными бандами террористов, сегодня подтверждены сведения о гибели 18 террористов во время вчерашних столкновений между боевиками так называемой "ЛНР" и российскими «казаками» в городе Антрацит", - сообщил Андрей Лысенко.

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Он отметил, что из-за увеличения давления со стороны конкурирующих бандитских группировок и невыплаты вознаграждения среди «казаков» участились случаи дезертирства, а отдельные банды - на грани самораспада.

"Мы еще раз обращаемся к местным жителям быть осторожными, потому что в результате столкновений между бандформированиями, есть жертвы и среди мирного населения", - подытожил Андрей Лысенко.