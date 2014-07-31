Медведчук подал в суд на Парубия. Секретарь СНБО готовит иск в ответ

Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook.

"Кум Путина и его личный друг Виктор Медведчук подал на меня в суд за то, что я назвал его преступником. Кто сомневается в том, что Медведчук - преступник?! Характерно, что Медведчук оценил свою "честь и достоинство" в 2 (две) гривни", - сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

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"Судебное заседание состоится 5 августа в 15:00 в кабинете №17 на Крещатике, 42-А, под председательством судьи Бортнической В. В", - отметил он.

"Вместе с тем, начинаю собирать материалы, чтобы подать иск в суд с требованием запретить организацию "Украинский выбор" как антиукраинскую и преступную", - добавил Парубий.