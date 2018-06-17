В нынешнем «Марше равенства» приняли участие по меньшей мере пять тысяч человек – организаторы

В то же время, в МВД насчитали лишь около 3,5 тысяч участников "КиевПрайда".

Директор “КиевПрайд” Руслана Панухник заявляет, что в нынешнем “Марше равенства” приняли участие 5-6 тысяч человек.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам после завершения акции.

Она отметила, что пока конкретной цифры еще нет.

“По моим оценкам, это будет в два раза больше, чем в прошлом году: 5-6 тысяч участников”, - сказала Панухник.

По ее словам, “все прошло без эксцессов, без каких-то чрезвычайных ситуаций”.

“Все прекрасно, полиция обеспечила общественный порядок”, - добавила она.

Представитель организации также отметила, что сейчас все участники уже разъехались путями отходов и к концу дня организаторы будут мониторить ситуацию, чтобы понимать, что все хорошо завершилось.

Организаторы мероприятия также отметили, что автоплатформы, которые были задействованы в ходе, представляли темы, в частности, относительно здоровья ЛГБТ-лиц.

На одной из платформ была певица Зианджа, которая является участницей одного из украинских шоу.

“Это впервые, когда нас селебрити такого уровня поддерживают”, - отметили они.

Также организаторы отметили, что в “Марше равенства” приняли участие более 20 организованных колонн, которые представляли различные общественные организации и движения, а также это были просто объединенные группы людей.

В свою очередь, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что участие в “Марше равенства” приняли 3,5 тысячи человек.

“По нашей информации, приняли участие 3,5 тысячи участников “КиевПрайда”. Обеспечили правопорядок 2,5 тысячи полицейских непосредственно при проведении этого марша”, - сказал Яровой.

Остальные полицейские и нацгвардейцы обеспечили правопорядок в разных районах Киева.

“Вообще было пять тысяч правоохранителей из подразделений Министерства внутренних дел”, - отметил представитель министерства.

Напомним, сегодня в Киеве состоялся Марш равенства "КиевПрайд". Мероприятие проходило под усиленным контролем со стороны правоохранителей.

Противники Марша равенства, среди которых - националисты и религиозные активисты, утром 17 июня проводили собственную акцию протеста. Участники протеста держали плакаты с лозунгами: "Мама-папа - хорошо, папа-папа - плохо" и "Не голосуй за лояльного к ЛГБТ".

Еще до начала акции протесты вылились в столкновение националистов с полицией: правоохранители задержали 57 человек.