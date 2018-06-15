От экономного до элитного: сколько стоит отпраздновать выпускной в Киеве (видео)

12:37, 15 июня 2018
Общество
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Выпускной в школах состоится 23 июня – это первая суббота после окончания ВНО и объявления результатов тестирования. Большинство ресторанов столицы уже забронированы, хотя по статистике, выпускников 2018 года гораздо меньше, чем в предыдущие годы.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Отпраздновать выпускной в элитном ресторане Киева стоит около 1200-1500 грн с человека, а чтобы сэкономить выпускники, в основном, выбирают площадки за 500 грн в час.

Еду туда можно приносить самим, как и придумывать развлечения. 

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По словам хозяев таких заведений, алкоголь на выпускной есть всегда. Следят за выпускниками камеры - администратор и охрана. 

Ранее сообщалось, что сегодня на информационных страницах абитуриентов появились первые результаты внешнего независимого оценивания. Обнародованы результаты ВНО по украинскому языку и литературе, математике, биологии и иностранным языкам.

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Теги: #Киев#Украина#школа#выпускной