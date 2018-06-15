ВНО-2018: обнародованы результаты по семи предметам

Результаты опубликованы на информационных страницах участников ВНО.

Сегодня на информационных страницах абитуриентов появились первые результаты внешнего независимого оценивания.

Обнародованы результаты ВНО по украинскому языку и литературе, математике, биологии и иностранным языкам, сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования.

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"Таблицы перевода тестовых баллов в рейтинговую оценку (по шкале 100-200 баллов) и таблицы соответствия тестовых баллов оценкам уровней учебных достижений (по шкале 1-12 баллов) опубликовано на сайте Украинского центра оценивания качества образования в разделе «Предметы ВНО»", - говорится в сообщении.

В случае сомнений относительно правильности оценивания, участник ВНО может подать апелляцию в течение 5 календарных дней.

Как сообщал УНИАН, 14 июня экспертная комиссия определила порог "сдал/не сдал" для семи предметов. По данным УЦОКО, преодолеть проходной барьер ВНО по украинскому языку удалось 86% абитуриентов, по математике - 81%. Наиболее успешно выпускники сдали ВНО по биологии: 92% участников преодолели барьер «сдал/не сдал».