Аэропорт "Киев" возобновил работу после аварии самолета
07:55, 15 июня 2018Общество
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Самолет при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу.
Иллюстрация / REUTERS
Аэропорт "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") в четверг 14 июня, в 23:35 возобновил свою работу после инцидента с пассажирским самолетом, который выкатился за пределы взлетной полосы.
Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в Facebook.
"Аэропорт "Киев" возобновил работу в 23:35. Следите за статусом рейсов", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 14 июня в 20:40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу столичного аэропорта. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.
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