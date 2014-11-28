В "ЛНР" бюджетникам выплатили фальшивые гривни

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль, передает "ОстроВ".

Десятигревенные банкноты выглядели слишком новыми и вызвали подозрение. Когда деньги проверили на специальном аппарате, выяснилось, что они фальшивые.

Читайте такжеГривня уходит из Донбасса По мнению Геннадия Москаля, боевики, делая выплаты в таком номинале, рассчитывали на то, что в связи с ростом курса доллара идет обесценивание украинской гривны, поэтому при проверке на подлинность купюры на десять гривен уже не обращают внимания.

По словам губернатора, он лично удостоверился в поддельности выданных боевиками купюр, и намерен обращаться в специальные службы, чтобы те предотвратили попадание в денежный оборот поддельных денег, напечатанных в "ЛНР".

Ранее о фальшивых гривнях, поступающих из Луганской области, уже сообщали общественные активисты.