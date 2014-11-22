Из Луганщины уже поступают фальшивые гривни - активист
00:37, 22 ноября 2014Политика
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Лидер Общественного объединения "Права справа" Дмитрий Снегирев сообщил, что информация о массовом печать террористами фальшивых гривен на Луганщине подтвердилась
Информация о массовом печать террористами фальшивых гривен на Луганщине подтвердилась
Об этом он написал на своей странице в Фейсбук
"Информация "Правого Дела" о том, что боевики под руководством русских кураторов будут налаживать печать фальшивой гривни с целью, что эти фальшивки попадут на территорию Украины, подтвердилась", - написал он.
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По его словам, милиция Новой Каховки изъяла у местного бизнесмена тридцать шесть тысяч фальшивых гривен, которые тот принес в банк.
"Мужчина пояснил, что фальшивками с ним рассчитались за реализованные овощи. А следы покупателей ведут на Луганщину", - отметил Снегирев.
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