ОБСЕ: ухудшение безопасности журналистов и пропаганда угрожают свободе слова

Об этом заявила представитель по свободе средств информации ОБСЕ Дуня Миятович, представляя последний полугодовой отчет относительно свободы медиа в регионе ОБСЕ.

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"В регионе ОБСЕ медиа сталкиваются с вызовами на многих фронтах. Неконтролируемое распространение пропаганды является одним из них", - сказала она, подчеркнув, что ситуация с безопасностью журналистов в регионе ОБСЕ продолжает ухудшаться со времени последнего отчета в июле.

"Безопасность журналистов остается одной из наибольших угроз для свободы сми в регионе ОБСЕ. Должны быть предприняты реальные усилия всеми сторонами для остановки атак на журналистов, которые происходят ежедневно", - сказала Дуня Миятович.

При этом она подчеркнула, что в этом году в Украине погибло 7 журналистов: один в Киеве и 6 на Донбассе.