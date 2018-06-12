ВНО по физике-2018: обнародованы правильные ответы (документ)
11:04, 12 июня 2018Общество
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Результаты тестирования по физике будут размещены на информационных страницах участников до 21 июня.
Для участия в тестировании по физике зарегистрировалось 23,4 тыс. выпускников / вчасно
Предметная профессиональная комиссия Украинского центра оценивания качества образования установила правильные ответы к заданиям сертификационной работы по физике.
Ответы опубликованы на официальном сайте УЦОКО.
Также сообщается, что заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога «сдал / не сдал» по физике состоится до 20 июня. Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 21 июня.
Как сообщал УНИАН, для участия в тестировании по физике зарегистрировалось 23,4 тыс. выпускников.
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