ВНО по физике-2018: обнародованы правильные ответы (документ)

Результаты тестирования по физике будут размещены на информационных страницах участников до 21 июня.

Предметная профессиональная комиссия Украинского центра оценивания качества образования установила правильные ответы к заданиям сертификационной работы по физике.

Ответы опубликованы на официальном сайте УЦОКО.

Также сообщается, что заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога «сдал / не сдал» по физике состоится до 20 июня. Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 21 июня.

Как сообщал УНИАН, для участия в тестировании по физике зарегистрировалось 23,4 тыс. выпускников.