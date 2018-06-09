Представителя ООН не допустили к мониторингу тюрем в Крыму

Спецдокладчик отметил, что знает о фактах нарушения прав заключенных на территории полуострова, в частности, что большое количество лиц этапируют из Крыма на территорию России.

Специального докладчика ООН по противодействию пыткам Нильса Мельцера не допустили к мониторингу мест несвободы в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщил Мельцер сообщил 8 июня в Киеве, передает "Радио Свобода".

По словам спецдокладчика ООН, он не смог посетить оккупированный Россией Крым, поскольку российская власть поставила ему условие, чтобы визит проходил в рамках «процедур, предусмотренных для официального посещения национальной территории РФ».

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При этом Мельцер заметил, что знает о фактах нарушения прав заключенных на территории полуострова, в частности, что большое количество лиц этапируют из Крыма на территорию России.

Он сообщил, что встретился со многими жертвами пыток и жестокого обращения со стороны российских силовиков, которые оставили полуостров.

Также сообщалось, что спецдокладчик ООН пообщался с четырьмя украинскими заложниками в Донецке под надзором боевиков.