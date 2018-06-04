Российский режиссер после встречи с Сенцовым: он не сломлен и готов идти до конца

Сенцов "достаточно бодрый, в хорошем настроении, говорил, что сейчас ему даже легче, чем в первые 10 дней", - рассказал Куров.

Украинский режиссер Олег Сенцов 22-й день продолжает голодовку в российской колонии "Белый медведь", где он содержится по обвинению в терроризме. Сегодня, 4 июня, к нему приехали режиссер-документалист Аскольд Куров и архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

Как сообщает ТСН, Сенцов отказался от встречи с архиепископом, сославшись на свои атеистические взгляды. Сестра политзаключенного Наталья Каплан попросила не спекулировать на этом. По ее словам, архиеписком "много делает, в том числе для политзаключенных", но перед приездом к Сенцову он не получил его согласие.

Как передает Би-би-си, с Сенцовым встретился режиссер Куров. "Он выглядит, можно сказать, что хорошо - относительно для той ситуации, в которой он находится. Он достаточно бодрый, в хорошем настроении, говорил, что сейчас ему даже легче, чем в первые 10 дней", - рассказал Куров.

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"Он сказал, что принимает поддерживающую терапию. Это раз в два дня капельница - полтора литра раствора глюкозы, каких-то витаминов, просто для того, чтобы органы функционировали нормально. И сегодня утром его отвозили в больницу за пределы колонии, он проходил там обследование. Оно, слава богу, не выявило никаких отклонений в работе организма. Так что состояние у него пока нормальное", - поведал режиссер.

"Что касается голодовки Кольченко - он знает, что у Кольченко дефицит веса. Он сказал, что никого не призывает присоединяться к голодовке, никого не втягивает, но солидарен с каждым, кто на это решился. И всех очень благодарил за поддержку, за то, что его не забывают", - передал Куров.

"То, что меня поразило, - это то, что он не сломлен. Он не колеблется и не сомневается. И это даже пугает, потому что я понимаю, что это его решимость пойти до конца. [...] И он не требует ничего от российской власти - не считает это возможным, он пытается привлечь внимание к той проблеме, которая никак не решается. И посыл такой: он прекратит голодовку, когда отпустят всех политзаключенных", - сказал Куров.

Как сообщал УНИАН, ранее соратник Сенцова по Евромайдану обвинил Медведчука в сложившейся ситуации.