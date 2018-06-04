В сети показали фото СИЗО, в котором сидит Зайцева

По старой привычке харьковчане называют это место СИЗО, но в 2014 году его реорганизовали в учреждение исполнения наказаний №27.

В сети показали фото из харьковского СИЗО, в котором сидят подозреваемые в жутком ДТП на ул. Сумской, Геннадий Дронов и Елена Зайцева. Ранее в этом же СИЗО находилась одиозная Неля Штепа. По старой привычке харьковчане называют это место СИЗО, но в 2014 году его реорганизовали в учреждение исполнения наказаний №27.

Фотографии опубликовало издание "Украинская правда".

Как отмечает издание, камеры выглядят аккуратно, но особой разнообразностью быт заключенных не отличается. Есть душ и кухня. Также лишенных свободы выводят в специальное место для прогулки - тоже камера, но без крыши - можно подышать свежим воздухом.

Сотрудники учреждения рассказывают, что сокамерники ведут себя, в основном, дружелюбно - до драк доходит крайне редко.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» под управлением 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Таурег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу.