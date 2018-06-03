Украина и Испания обновят соглашение о социальной защите украинцев в этой стране
19:05, 03 июня 2018Общество
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Сейчас с визитом в Испании находится президент Украины Петр Порошенко.
Порошенко находится с визитом в Испании / фото УНИАН
Украина и Испания завершают работу над двусторонним соглашением о социальном обеспечении наших граждан в этой стране на замену предыдущему, заключенному в 1996 году.
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Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.
«Мой визит в Испанию - первый официальный визит президента Украины за последние 22 года. Мы завершаем работу над двусторонним соглашением о социальном обеспечении на замену предыдущему 1996 года», - написал Порошенко.
По словам главы государства, этот шаг позволит снять проблемные вопросы в сфере социальной защиты украинцев в Испании.
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