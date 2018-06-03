Порошенко в Испании: Украина уверенно движется в направлении Европы

Президент встретился с украинской общиной Испании.

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина уверенно движется в направлении приближения к Европе.

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Об этом он заявил во время встречи с украинской общиной Испании, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко напомнил о предыдущих встречах с представителями украинской общины, присутствующими и сейчас, и обсуждении необходимости решения вопроса признания украинских водительских удостоверений в этой стране, ведь это убрало бы существенную преграду.

«Я тогда вам сказал, что мы обеспечим не только признание украинских удостоверений, а мы добьемся безвиза. Украинские граждане, только предъявив биометрический паспорт, могут свободно путешествовать по всей Европе, а теперь и по всему миру. Украину сейчас рады приветствовать и открывают двери уже 117 стран», - сказал президент.

Глава государства также напомнил, что кроме отмены визового режима, было заключено и Соглашение об ассоциации с ЕС и подписана углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли.

«И делаем все возможное, чтобы украинский народ и Украинское государство как можно скорее вернулись в семью европейских народов», - добавил Порошенко.