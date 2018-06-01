Луценко: помимо убийства Бабаченко, планировалась "ликвидация" одесского активиста и экс-офицера спецслужб РФ

Ранее генпрокурор заявлял, что следствие получило список из 47 человек, которые могли стать следующими жертвами.

Во время одной из встреч между подозреваемым в организации убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко и исполнителем прозвучали фамилии проукраинского активиста из Одессы и бывшего офицера спецслужб Российской Федерации, которых нужно было убить.

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в интервью в эфире одной из украинских радиостанций.

Читайте такжеВ Украине за последние 2,5 года правоохранители более 30 раз использовали имитацию убийства - Луценко

"Состоялась вторая встреча (между организатором убийства Бабченко и исполнителем - УНИАН), на которую была принесена 1 тысяча (долларов США - УНИАН) для приобретения пистолета. И была сказана фраза: "Есть еще одна фамилия, которого надо было бы ликвидировать". И была названа фамилия одного из проукраинских активистов из Одессы. Не на букву "С". А на следующую встречу была названа еще одна фамилия - бывшего офицера спецслужб Российской Федерации", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, украинские спецслужбы предотвратили покушение на российского оппозиционного журналиста Бабченко, который проживает в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тысяч долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тысяч долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тысяч долларов. Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

Читайте такжеПодозреваемый в организации убийства Бабченко рассказал, почему пошел на преступление

В организации покушения подозревается Борис Герман - исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер» – единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине. 31 мая Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сегодня Служба безопасности Украины заявила о получении информации относительно реальной угрозы безопасности других граждан в деле российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

В свою очередь, генпрокурор заявил, что следствие получило список из 47 человек, среди которых известные украинские и бывшие российские журналисты, которые могли стать следующими жертвами террористов.