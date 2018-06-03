Календарь событий: день рождения воздушного шара, праздник нудистов и плагиат с шариковой ручкой

4 июня

Неделя начинается со скорбной даты – Международного дня невинных детей - жертв агрессии. Он был учрежден 19 августа 1982 года на чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН по вопросу о Палестине. Именно 4 июня был произведен первый налет израильской авиации на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана, в ходе которого погибло большое количество мирных жителей, в том числе детей. Причиной налета стало покушение на жизнь Шломо Аргова, посла Израиля в Великобритании, террористической организациейАбу Нидаля в ночь с 3 на 4 июня 1982 года, приведшее к началу Ливанской войны 1982 года.

Говоря о детях, их будущем, невозможно не вспомнить о том, что у многих из них уже нет настоящего, их детство проходит в зоне военных конфликтов. Не обошла эта беда и Украину. По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, с начала вооруженного конфликта на Донбассе по обе стороны линии соприкосновения погибли 138 детей (91 мальчик и 47 девочек), а также 80 детей в сбитом российскими оккупантами самолете Boeing рейса МН17. Таким образом всего на востоке Украины с 2014 года погибли 218 детей. Кроме того, согласно докладу ЮНИСЕФ, неразорвавшиеся боеприпасы на Донбассе представляют угрозу для жизни около 220 тысяч детей.

Есть в понедельник и значимые памятные даты. 218 лет назад, 4 мая 1800 года, завершилось строительство Белого дома в Вашингтоне. Эта официальная резиденция президента США расположена в самом центре столицы - на Пенсильвания-авеню. Здание было построено по проекту архитектора Джеймса Хобэна, а участок для строительства выбирал Джордж Вашингтон – первый президент США. Первыми хозяевами Белого дома стали президент Америки Джон Адамс и его супруга Абигайль. Название «Белый дом» закрепилось за резиденцией почти сразу. Просто облицованное белым вирджинским песчаником здание сильно выделялось среди окружающих домов, построенных из красного гранита. В 1902 году президент Теодор Рузвельт объявил «Белый Дом» официальным названием президентской резиденции. В течение 19 века здание реконструировалось и модернизировалось. Постепенно в особняке заменялся интерьер, вводились электричество, телефон и прочее. В 1948 году при президенте Трумэне «Белый дом» был полностью реконструирован. Под ним был построен двухэтажный подвал, который служит штабом оперативного руководства внешнеполитическими и военными акциями. Современный «Белый дом» является также музеем и открыт для широкой публики. Каждая президентская семья оставила в нем что-то от себя. Здесь хранятся сахарница Марты Вашингтон, серебряный кофейник Абигайль Адамс, туалетный столик Элеоноры Рузвельт.

4 июня 1924 года был основан автомобильный концерн Chrysler. Его учредитель - инженер и бизнесмен Уолтер Перси Крайслер. В этом же году вышел первый 6-цилиндровый автомобиль марки Chrysler. Очень удачной была покупка в 1928 компании «Додж», сразу же выведшая Chrysler в ряды передовых автокомпаний Америки. В том же году были запущены марки Plymouth и DeSoto. Но ничего не длится вечно - 30 апреля 2009 года Chrysler объявил о техническом банкротстве. После выплаты долгов часть акций Chrysler были проданы концерну Fiat. С начала 2014 года Chrysler находится под 100% контролем итальянцев.

Есть в понедельник и неофициальный праздник, инициаторами которого являются сообщества социальных сетей, - День ублажения кошачьих богов.

Именины у Владимира, Василисы, Иоанна, Ивана, Макара, Михаила, Павла, Софии и Карла.

5 июня

Во вторник - Всемирный день окружающей среды, учрежденный в 1972 году на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Дата праздника неслучайная: 5 июня - день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды в 1972 году, за чем последовало создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Защита всего того, что нас окружает, в последнее время стала особо актуальной. Благодаря деятельности человека, наша планета с каждым годом теряет свою жизнеспособность. И именно человек должен этот процесс остановить.

5 июня – День рождения воздушного шара. 235 лет назад, в 1783 году французские изобретатели братья Монгольфье впервые в истории запустили в воздух тепловой аэростат. Это произошло в их родном городке Аннонэ. Воздушный шар был изготовлен из бумаги с прокладкой из льняного полотна. Оболочка аэростата была пропитана квасцами, и к ее нижней части крепилась плетеная корзина. Высота шара составила 15 метров, объем – 2200 кубических метра, а весил он более 200 кг. В центре корзины была расположена решетчатая жаровня из проволоки, от которой горячий воздух поднимался вверх и заполнял оболочку шара. Кстати, первый полет состоялся без пассажиров. Но уже 21 ноября 1783 года нашлись смельчаки: Пилатр де Розье и Франсуа д'Арланд пролетели на монгольфьере почти полчаса. В 1906 году были устроены первые воздухоплавательные состязания на кубок, организованный американским газетным магнатом Гордоном Беннетом. В 1930-1940-е годы новый вид спорта стал завоевывать мир.

5 июня 1940 года в США были продемонстрированы первые в мире шины из синтетической резины, в 1947 году госсекретарь СШАДжордж Маршалл произнес речь в Гарвардском университете, в которой изложил программу помощи послевоенной Европе, позже получившей название «план Маршалла», в 1957 году исследователь наркотиков доктор Герберт Бергер предложил АМА проверять атлетов на допинг, а в 1977 году в продаже появился первый персональный компьютерApple II.

Именины у Евдокии, Евфросинии, Марии, Александра, Алексея, Андрея, Михаила, Никиты, и Петра.

6 июня

В среду национальный праздник - День журналиста. Он был учрежден указом президента Украины в 1994 году в честь принятия Союза журналистов нашей страны в 1992 году в Международную федерацию журналистов. Союз журналистов Украины был создан 23 апреля 1959 года и в советскую эпоху был отделением Союза журналистов СССР. После распада «советов» и обретения Украиной независимости Союз журналистов Украины стал называться Национальным союзом журналистов Украины. Журналист – носитель правды, по крайней мере, его долг рассказывать людям честно о том, что происходит вокруг. И с этим в Украине не все складывается. В докладе Верховного комиссара ООН по правам человека подчеркивается, что в нашей стране активизировалось преследование журналистов и цензура. Только за период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года было зафиксировано 18 случаев посягательств на свободу мнений, их выражение и на свободу средств массовой информации в целом. А по данным Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), всего за 2017 год в стране произошло 90 нападений на сотрудников СМИ.

Есть в среду и памятные значимые даты. Так, в 1850 году сын еврея-лоточника Леви Страусс, за 20 лет до этого перебравшийся в Америку, получил патент на производство «рабочих комбинезонов без бретелей с карманами для ножа, денег и монет». К тому времени Страусс уже успешно торговал в Нью-Йорке тканями, а затем подался в Калифорнию на пике «золотой лихорадки»: он рассчитывал шить из английской парусины штаны и сбывать их старателям. Одежка оказались востребованной - толстые, из хлопка, а не из кожи штаны, чтобы можно было их стирать, с тремя большими карманами: двумя впереди и одним сзади, и еще одним маленьким для монет. Как краситель был избран самый стойкий на тот момент индола (темно-синий). Первые джинсы стоили 1 доллар 46 центов.

А 136 лет назад, в 1882 году, американец Генри Сили запатентовал электроутюг. До этого изобретения утюги отливали из чугуна и разогревали в печах. Затем уголь стали засыпать прямо в утюг. Во второй половине 19 века в Европе появились утюги, работающие на газе и жидком горючем: керосине, алкоголе и нефти. Первые электроутюги превосходили своих предшественников. В них нагревательным элементом была электрическая дуга, расположенная между угольными электродами, к которым подводился постоянный ток. Однако, несмотря на все новшества, обращаться с такими утюгами было трудно и опасно. В 1920 году появились первые утюги с термостатическим управлением, а во второй половине 20 века - утюги с функцией отпаривания. Дальнейшая эволюция незаменимого домашнего помощника пошла семимильными шагами: придумали электрический шнур с жаропрочной изоляцией, тефлоновое покрытие подошвы утюга, автоматическое отпаривание при глажке и прочее.

6 июня считается днем рождения «Тетриса». 34 года назад, в 1984 году, появилась первая компьютерная версия этой игры. Ее автором является советский программист Алексей Пажитнов.

Неофициальные праздники 6 июня – День топтуна и День рисования драконов.

Именины у Никиты, Симена, Стефана, Иоанна, Федора, Ксении и Ивана.

7 июня

В четверг нет международных праздников, но есть обращающие на себя внимание памятные даты. К примеру, в этот день 386 лет назад, в 1632 году, в Агре, тогдашней столице индийской империи Великих Моголов, был заложен знаменитый мавзолей Тадж-Махал. Решение об этом принял император Шах-Джахан в честь Мумтаз-Махал, умершей от родов его любимой жены (позже здесь был похоронен и сам император). Строительство продолжалось более 20 лет. В работе принимало участие более 20 тысяч человек, кроме индийских мастеров - лучшие зодчие из Персии, Турции, Самарканда и даже из Венеции. Тадж-Махал полностью выстроен из белого мрамора. Здание стоит на высокой квадратной платформе. Высота главного купола, окруженного еще 4 куполами, - 64 метра. Всю композицию завершают четыре минарета. Архитектурный ансамбль мавзолея включает также мечеть, гостевой дом и парк. Мавзолей Тадж-Махал по праву считается шедевром мировой архитектуры.

Еще 7 июня в 1919 году в Нью-Йорке впервые прошли письменные тесты для получения водительских прав, в 1960 году в Саудовской Аравии женщинам разрешили получать образование, в 1965 году корпорация «Sony» представила миру первый домашний видеомагнитофон СV-2000 стоимостью 995 долларов.

Неофициальные праздники - День кувыркальщиков и День незнакомой кофейни.

Именины у Иоанна, Ферапонта, Ивана, Виктории, Роберта и Елены.

8 июня

В пятницу вся планета отмечает важный экологический праздник - Всемирный день океанов. Он был учрежден в 1992 году на Международной конференции в Рио-де-Жанейро. Но официально стал отмечаться с 2009 года, после принятия в 2008 году соответствующей резолюции Генассамблеей ООН. Океаны представляют собой три четверти поверхности Земли, содержат 97% водных запасов, занимают по объему 99% всей площади планеты и являются неотъемлемой частью жизненно важных процессов. Роль мирового океана в регулировании климата трудно переоценить, ведь его воды - один из главных поглотителей углекислого газа. Примерно три миллиарда человек полностью зависят от океанов как основных источников белка. Морские рыбные запасы, непосредственно или косвенно, обеспечивают занятость более 200 миллионов человек. И человек «отблагодарил» океаны за это. До 40% мировых океанов считаются «сильно пострадавшими» в результате деятельности Homo sapiens, в том числе от загрязнения, истощения рыбных запасов и потери прибрежных мест обитания.

8 июня - Международный день домохозяйки и домохозяина. Инициатором этого праздника стала сотрудница Национального института женщин из Мехико Габриэла Дельгадо. Именно она настояла на том, чтобы власти, да и сами женщины заявили о своей социальной и экономической значимости в обществе и отстаивали собственные права. К этому движению постепенно присоединяются и мужчины, которые по разным причинам вынуждены самостоятельно вести домашнее хозяйство, воспитывать детей и обеспечивать семейный уют. «Профессия» домохозяин или домохозяйка - замечательная, это в ее сфере согласие и мир в семье. Жаль, что она бесплатная.

149 лет назад, в 1869 году американец Айвз Макгаффни запатентовал первый в мире пылесос, названный им «Whirlwind» («держать в руках и направлять»). В его верхней части располагалась ручка, соединенная ременным приводом с вентилятором. Ручка приводилась в движение рукой. Позже Макгаффни основал бостонскую компанию «American Carpet Cleaning Company» и стал продавать свои пылесосы по 25 долларов за штуку, кстати, немалая сумма по тем временам, если учесть, что тогда 1 доллар соответствовал 23 граммам серебра. Лишь два «Whirlwind» сохранились до наших дней, один из них экспонируется в историческом центре компании «Нооver». Вслед за Макгаффни другие изобретатели также стали производить и продавать механические пылесосы. В начале 20 века компания Hoover стала выпускать электрические пылесосы с пылесборником. Первая такая модель стоила 60 долларов и пользовалась большим спросом. В течение многих лет пылесосы оставались предметом роскоши, но после Второй мировой войны они стали распространенным предметом обихода. Сегодня без пылесоса никто не может представить уборку квартиры. И каких только разновидностей он не бывает - пылесос-циклон, пылесос с аквафильтром, роботизированный пылесос и пылесос с воздушной подушкой...

Еще 8 июня в 2002 году в Киеве после ремонта открылся кинотеатр «Киевская Русь» с самым большим экраном среди кинотеатров стран бывшего СССР.

Есть в пятницу и неофициальный праздник - День таинственных знаков и предсказаний.

Именины у Александра, Георгия, Ивана, Елены, Юрия, Карпа, Алфея и Макара.

9 июня

В субботу - Международный день аккредитации, он был учрежден в 2008 году Генассамблеей ООН. Основанием празднику послужила глобальная инициатива, поддержанная общим решением Международного форума по аккредитации и Международным сотрудничеством по аккредитации лабораторий, дабы привлечь внимание к этой сфере. Аккредитация, аккредитование от латинского accredere - доверять, в международном праве - процедура назначения дипломатического представителя (или постоянного представителя государства при какой-либо международной организации). Аккредитации подлежат также представители средств массовой информации при их назначении на работу в другой стране, при освещении международных конференций, встреч глав государств, работы правительства и парламента, а также представители иностранных фирм, работающие в другом государстве.

9 июня еще есть веселый праздник - Международный день друзей. История умалчивает, кем и когда он был учрежден, но это не лишает его популярности. Видимо, человечество не забывает, что дружба – одна из самых главных ценностей.

Также в субботу Международный день архивов, учрежденный Международным советом архивов в 2007 году на Генеральной ассамблее ООН в Квебеке. Дата для праздника была выбрана не случайно – именно в этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под эгидой этой организации и был основан МСА. На сегодня в МСА около 1,5 тысяч членов из более чем 190 стран. Кстати, архивы – не только серьезный информационный ресурс культурного и исторического наследия. В жизни каждого отдельного человека они играют не меньшую роль. Ведь там хранятся индивидуальные сведения о каждом из нас, о каких-либо юридических сделках, финансовых операциях и прочем.

9 июня, начиная с 2005 года, отмечается необычный праздник - Всемирный день вязания на публике. В этот день все, кто любит вязать спицами или крючком, собираются в парках, скверах, кафе и предаются своему любимому занятию. Впервые этот всемирный день прошел в Париже. Придумала его любительница вязания Даниэль Лендес. Кстати, у праздника есть своя эмблема, на которой изображены две вязальные спицы на фоне карты Европы.

Есть 9 июня и значимые памятные даты: в 1822 году в США Чарльз Грэм запатентовал искусственную челюсть, а в СССР в 1935 году был принят закон о введении смертной казни за побег за границу под символическим названием «Граница на замке». При этом родственники перебежчиков объявлялись преступниками.

Неофициальный праздник - День пускания мыльных пузырей.

Именины у Анастасии, Иоанна, Нила, Ивана, Ферапонта, Киприана, Федора, Пелагеи и Дианы.

10 июня

Воскресенье ознаменовалось значимыми памятными датами. Так, в 1793 году в Париже открылся первый в мире публичный зоопарк. Его история следующая: разъяренная толпа французов, только что разгромивших Бастилию, ворвалась в зверинец Людовика XVI. Созерцать зверюшек никто не собирался: тех, кто более или менее подходил на «поесть», умертвили и отправили на кухню. Несъедобные же были оставлены в ботаническом саду, где в 1793 году и был открыт первый в мире общественный зоопарк – Жардин де Планте.

Кстати, в этот же день и в этом же году - 10 июня 1793 года - столицей США вместо Филадельфии стал Вашингтон.

10 июня 1846 года шотландец Роберт Уильям Томпсон получил в Лондоне патент на пневматические шины, описанные в его заявке как «усовершенствованные колеса для повозок и других передвигающихся объектов». Шина Томпсона состояла из камеры и наружного покрытия. Камера изготавливалась из нескольких слоев обычной парусины, пропитанной и покрытой каучуком или раствором гуттаперчи. Наружное покрытие шины делалось из кожи и крепилось с помощью заклепок. После смерти Топмсона в 1873 году его изобретение было забыто, хотя рисунки, чертежи, описания и прочая документация сохранились. Новым изобретателем пневматической шины стал в 1888 году шотландец Джон Данлоп. Он сделал уникальные колеса для детского велосипеда своего сына, прикрепив к ним широкие обручи из надутых воздухом поливочных шлангов. Через 2 года Чальд Кингстон Уэлтчем отделил камеры от покрышки и для увеличения прочности и упругости шины предложил вставлять в ее края проволочные кольца и садить их на обод, с углублением к центру. Последнее открытие дало изобретению Данлопа путь к применению пневматических шин на автомобилях. С тех пор шинная промышленность начала свое бурное развитие.

10 июня 1943 года американский коммивояжер Милтон Рейнолдс запатентовал шариковую ручку и наладил ее массовое производство. Между тем, это изобретение принадлежит по праву венгерскому журналисту Ласло Биро. Ему приходилось много писать обычным пером, поэтому и пришла идея создать ручку «без хлопот». Но она из-за патентных скандалов так и не увидела свет. А вот Рейнолдсу удалось правильно воспользоваться плагиатом. Его ручки расходились гигантскими партиями. Только за один день в одном нью-йоркском магазине было продано 10 тысяч штук. Автор изобретения попытался отстоять свое право на патент в американском суде, но проиграл. В 1958 году француз Марсель Бик доработал шариковую ручку и получил самую дешевую в производстве модель под названием BIC. Она положила начало созданию компании «BIC Corporation», которая контролирует сегодня одну треть рынка продаж шариковых ручек в США.

Неофициальные праздники - День нудиста, День мороженого, День поперхальщиков и праздник разрисованных ладоней.

Именины у Игнатия, Елладия, Никиты, Богумила, Елены, Петра и Николая.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная