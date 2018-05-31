Коллеги объятиями встретили Бабченко и вручили ему траурный портрет (видео)

На второй день "воскресения" Бабченко посетил телеканал, на котором работал до спецоперации.

Коллеги аплодисментами и объятиями встретили Бабченка у входа телекомпании, куда он приехал в сопровождении государственной охраны, и сразу же повели к мемориалу из цветов и лампадок. Там они вручили ему его портрет с траурной лентой.

Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители предотвратили покушение на Бабченко и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства. По данным СБУ, для убийства Бабченка российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления.