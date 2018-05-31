Боялся разделить судьбу Скрипаля: Бабченко рассказал, почему согласился на спецоперацию СБУ

Бабченко рассказал, что его первой реакцией на предложение СБУ было собрать вещи и уехать на Северный полюс.

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, чью смерть инсценировала Служба безопасности Украины, заявил, что согласился на спецоперацию потому что боялся, что разделит судьбу отравленного бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Таким образом он объяснил, почему пошел за сотрудничество с СБУ, тем, кто обвинял его в обмане, сообщает Reuters.

"Все, кто говорит, что это подрывает доверие к журналистам: что бы вы сделали на моем месте, если бы к вам пришли и сказали, что на вас есть заказ?" - сказал Бабченко.

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Он рассказал, что когда украинские правоохранители обратились к нему с информацией о заговоре с целью его убийства, "моей первой реакцией было: "к черту все, я хочу упаковать сумку и исчезнуть на Северный полюс.'"

“Но потом я понял, где ты спрячешься? Скрипаль тоже пытался скрыться", - сказал журналист.

Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители предотвратили покушение на российского журналиста Бабченко, который живет в Киеве, проведя 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца ( гражданина "Г"), который получил 40 тысяч долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тысяч долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тысяч долларов. Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

Напомним, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в центре английского города Солсбери. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом. Британские эксперты утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок", разработанным в России. Его дочь, Юлию Скрипаль, выписали 9 апреля и перевели в безопасное место. Сергея Скрипаля выписали из больницы 18 мая.