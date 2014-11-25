Переселенцам из зоны АТО не будут платить пенсии и стипендии без спецсправки
17:04, 25 ноября 2014Общество
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Переселенцы с оккупированных территорий Украины и районов проведения АТО для получения социальных выплат из бюджета должны получить справку о постановке на учет в качестве временно перемещенных лиц до конца года.
Переселенцы должны получить справку до конца года / УНИАН
"Указанные выплаты, назначенные или продленные соответствующим лицам до вступления в силу этого постановления, осуществляются по фактическому месту жительства (пребывания) в случае выдачи им в 31 декабря 2014 такой справки", – говорится в постановлении Кабмина от 5 ноября, опубликованном 25 ноября, передает Зеркало недели.
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Минсоцполитике, КГГА и областным администрациям поручается проинформировать переселенцев о порядке постановки их на учет и выдаче соответствующей справки.
Ранее УНИАН сообщал, что в правительстве уверяют, что все переселенцы с Донбасса проведут зиму в комфортных условиях.
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