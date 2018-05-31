В школе Днепра на последнем звонке зажгли дымовые шашки (видео)

Очевидцы рассказали, что школьники вступили во взрослую жизнь под занавес цветного дыма.

31 июня в средней школе №13 в Днепре прошел праздник последнего звонка. Финальное выступление закончилось неожиданно для окружающих.

Некоторым пришлось покинуть территорию школы. Об этом "Информатору" рассказали очевидцы.

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"В конце выступления запланировали взорвать дымовые шашки. Так было задумано школьным режиссером. Началась страшная вонь, и многие стали расходиться", — рассказал Евгений, очевидец происшествия.

По его словам, сотрудников ГСЧС на месте не было. Но, по слухам, тайным наблюдателем и контролером всего был чей-то отец, который является сотрудником государственной службы. Невидимый контролер выполнил свою работу на отлично и выпускники были рады такому фееричному завершению учебы.

Как сообщал УНИАН, в Днепре депутатам и чиновникам запретили выступать на празднике последнего звонка.