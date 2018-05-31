Пострадавших в ДТП в Беларуси украинских детей сегодня вернут домой самолетом

Самолет вернет в Украину трех детей, которые все еще не вернулись на родину после трагического ДТП в Каменецком районе Беларуси.

В Беларусь за детьми-футболистами, пострадавшими 13 мая в результате ДТП, вылетел самолет.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил на своей странице в Twitter.

"Наш самолет вылетел в Беларусь за юными украинскими футболистами, которые попали в ДТП более двух недель назад. Через час 3 детей заберут домой", - говорится в сообщении.

Наш самолет вылетел в Беларуси за юными украинскими футболистами, которые попали в ДТП более двух недель назад. За час 3 детей заберут домой. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 31 мая 2018 г.

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Как сообщал УНИАН, утром 13 мая в Каменецком районе Беларуси автобус с украинской детской футбольной командой попал в ДТП.

По предварительной информации, водитель (гражданин Украины) автомобиля Renault Master совершил попутное столкновение с погрузчиком "Амкодор" под управлением местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир из города Сумы (2005 г.р.), который находился на переднем пассажирском сиденье. Еще шесть ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую районную больницу. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи.

По факту трагического ДТП в Беларуси возбудили уголовное дело и задержали водителя автомобиля.

14 мая прокуратура Сумской области начала уголовное производство по факту ненадлежащей организации поездки за границу 26 детей, попавших в ДТП в Беларуси - по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего и тяжкие последствия) УК Украины.

15 мая 19 из 26 детей прибыли на Сумщину.

16 мая в Сумах похоронили погибшего в ДТП 12-летнего мальчика. Шестеро мальчиков, пострадавших вследствие аварии, оставались на лечении в городе Брест.

25 мая начальник Управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко сообщил, что в Брестской областной больнице остаются еще пятеро пострадавших детей.