В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 46 населенных пунктов

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. "По состоянию на 7 часов 25 ноября остаются без электроснабжения 46 населенных пунктов в двух областях, которые были обесточены 20 ноября в результате сложных погодных условий", - говорится в сообщении.

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В частности, до сих пор без электроснабжения 44 населенных пункта в Житомирской области (восстановлено - 600) и 2 населенных пункта - в Запорожской области (восстановлено - 92).

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.