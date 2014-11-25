В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 46 населенных пунктов
08:40, 25 ноября 2014Общество
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В Украине остаются обесточенными из-за непогоды 46 населенных пунктов.
В двух областях остаются без света 46 насепленных пунктов / фото УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. "По состоянию на 7 часов 25 ноября остаются без электроснабжения 46 населенных пунктов в двух областях, которые были обесточены 20 ноября в результате сложных погодных условий", - говорится в сообщении.
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В частности, до сих пор без электроснабжения 44 населенных пункта в Житомирской области (восстановлено - 600) и 2 населенных пункта - в Запорожской области (восстановлено - 92).
К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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