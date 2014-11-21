В трех областях из-за непогоды обесточены более 600 населенных пунктов

На протяжении суток 20 ноября из-за непогоды - порывистый ветер, дождь с мокрым снегом, обледенение, и срабатывания защиты линий электропередачи в трех областях обесточены 632 населенных пункта.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. По данным ГСЧС, в Житомирской области обесточен 601 населенный пункт, в Винницкой – обесточены 24 населенных пункта и в Запорожской -7 населенных пунктов. Читайте такжеВ трех областях из-за непогоды обесточены 155 населенных пунктов К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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