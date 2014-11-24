Суд еще на два месяца продлил арест экс-беркутовцу, подозреваемому в расстреле майдановцев (видео)

Печерский районный суд Киева до 25 января 2015 года продлил срок содержания под стражей бывшего работника спецподразделения МВД “Беркут” Сергея Зинченко, который подозревается в массовом расстреле людей на Майдане Незалежности в Киеве во время акций протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня огласила судья Печерского районного суда столицы Татьяна Остапчук.

В свою очередь сторона защиты Зинченко отметила, что обжалует это решение в апелляционном порядке в ближайшие дни.

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Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева 29 сентября оставил без изменений решение Печерского райсуда, который до 25 ноября взял под стражу бывшего "беркутовца" Зинченко, подозреваемого в расстрелах участников акции протеста на Майдане в феврале этого года.

Позже Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство адвоката Зинченко об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.