"Заминированные" станции столичного метро восстановили работу
15:51, 26 мая 2018Общество
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Взрывоопасных предметов не обнаружено.
Пять станций киевского метро возобновили свою работу / фото УНИАН
После проверки информации о минировании пять столичных станций метрополитена возобновили свою работу.
Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
"Станции проверены и открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в полицию поступило сообщение о заминировании пяти станций метро в Киеве. На время проверки станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра" были закрыты для пассажиров.
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