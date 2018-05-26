"Заминированные" станции столичного метро восстановили работу

Взрывоопасных предметов не обнаружено.

После проверки информации о минировании пять столичных станций метрополитена возобновили свою работу.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

"Станции проверены и открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в полицию поступило сообщение о заминировании пяти станций метро в Киеве. На время проверки станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра" были закрыты для пассажиров.