Пограничники не впустили в Украину ультрас из России

Правоохранители установили, что мужчины относятся к ультрас российского ФК "Торпедо"

На Черниговщине на границе с Беларусью сотрудники Госпогранслужбы отказали в пропуске в Украину 4 гражданам России. Они планировали приехать в Киев, однако не смогли подтвердить цели пребывания.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, пограничники установили, что мужчины относятся к ультрас российского ФК "Торпедо". У них нашли символику с агрессивными элементами изображения фанатов-ультрас футбольного клуба.

"Россияне в возрасте от 21 до 28 лет пересекали границу в пункте пропуска «Новые Яриловичи» на автомобиле «Форд». Исходя из оценки и анализа рисков в отношении данных граждан провели мероприятия по дополнительной проверке. Мужчины не могли четко сообщить цель своего путешествия в Украину и не имели подтверждающих документов, также пограничники установили, что они относятся к ультрас российского ФК «Торпедо» (г. Владимир)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" гражданина Ирана, который заявил, что он террорист.