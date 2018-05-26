"Заявил, что террорист": в аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Ирана

По словам помощника главы ГПСУ, багаж пассажира осмотрен с применением служебной собаки, натренированной на обнаружение взрывчатки.

Пограничная служба Украины в международном аэропорту "Борисполь" сегодня утром задержала гражданина Ирана, который заявил, что является террористом.

Об этом написал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на своей странице в Fаcebook.

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«Сегодня утром в терминале "Д" аэропорта "Борисполь" во время посадки на рейс до Стокгольма один из пассажиров - гражданин Ирана - заявил, что является террористом. Гражданин следовал транзитом из Тегерана. Человек задержан группой реагирования отдела пограничной службы", - написал он.

По словам Слободяна, багаж пассажира осмотрен с применением служебной собаки, натренированной на обнаружение взрывчатки.

"Информация о причастности данного гражданина к террористическим организациям проверяется. Вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции", - написал он.

Как сообщал УНИАН, с 21 мая и до конца мероприятий по организации финального матча Лиги чемпионов УЕФА в Киеве повышен уровень террористической угрозы.