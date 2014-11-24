На строительство «Стены» на границе с Россией выделили еще 235 млн гривен
Государственная пограничная служба Украины получила около 235 миллионов гривен на обустройство границы с Россией, однако еще не определила, на какие именно цели пойдут выделенные средства.
Об этом сообщил начальник пресс-службы госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передают РИА Новости.
Ранее представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сообщил, что эти деньги выделены для обустройства границы и разграничения линии безопасности в зоне АТО на Донбассе.
Читайте такжеНа строительство «Стены» на границе с Россией не хватает денег – советник президента
"Деньги были выделены недавно, и на данный момент вопросы их распределения еще не решены, поскольку мы над этим только работаем", — сказал Слободян.
При этом он уточнил, что выделенные средства пойдут именно на инженерное обустройство границы, а разграничение линии безопасности — "это совсем другой проект".