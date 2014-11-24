На строительство «Стены» на границе с Россией выделили еще 235 млн гривен

Об этом сообщил начальник пресс-службы госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передают РИА Новости.

Ранее представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сообщил, что эти деньги выделены для обустройства границы и разграничения линии безопасности в зоне АТО на Донбассе.

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"Деньги были выделены недавно, и на данный момент вопросы их распределения еще не решены, поскольку мы над этим только работаем", — сказал Слободян.

При этом он уточнил, что выделенные средства пойдут именно на инженерное обустройство границы, а разграничение линии безопасности — "это совсем другой проект".