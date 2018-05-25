"Буду запрещать петь под фанеру": Иво Бобул рассказал о своей предвыборной программе

Бобул заявил, что его предвыборная программа написана ещё два года назад.

Народный атрист Украины Иво Бобул рассказал о том, что планирует сделать в случае победы на президентских выборах.

Своими планами певец поделился в интервью изданию "Страна.ua". По словам артиста у него уже есть предвыборная программа, написанная ещё два года назад.

Иво Бобул рассказал, что планирует вывести Украину в мировые лидеры.

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"Украина как государство в мировом масштабе должна находиться на третьем месте. Минимум", - заявил Бобул.

При этом, он сказал, что абсолютно не важно, кто будет находится перед Украиной.

"Меня это не волнует. Пусть кто хочет, тот и стоит. Меня волнует только моя страна, Украина, в которой я живу, и в которой должно стать жить хорошо сегодня — не завтра. Есть возможности уже сегодня начинать жить хорошо. А «завтра» пусть живут другие страны. Украина имеет все, для того, чтобы люди в ней жили хорошо", - сказал певец.

Бобул возмущен, в каком состоянии сейчас находится украинская культура. Он считает, что в современной украинской музыке пропала душа, а на сцене в основном поют артисты "с голыми ж*пами".

"Это не культура — это отстой. Большая помойная яма. Культура это то, что закопано в земле на глубине 10 км, с пупками людей, наших предков, которые оттуда выходят, и каждый человек понимает, что он украинец, и какая в Украине культура, и что нужно это любить, нужно любить свою музыку, свое слово, свою речь, свою мову, як кажуть", - объяснил певец.

Поэтому он заявил, что на посту президента запретит петь "под фанеру".

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"Я буду запрещать петь под фанеру. Вот это сто процентов. Я тогда посмотрю, сколько певцов вообще останется. Да, есть талантливые ребята — Украина вообще очень талантливая, что в опере, что в эстраде. Но я хочу, чтобы это было не фанерное. Запретить вот это нужно. Умеешь петь — выходи и пой. Не умеешь — иди копай", - заявил народный артист.

На уточняющий вопрос, что именно должны копать неумеющие петь, певец ответил: "Дороги! Должен же их кто-то строить в Украине! Дорог нету, строить некому".

Как сообщал УНИАН, 23 мая народный артист Украины Иво Бобул ошеломил фанатов заявлением о намерении баллотироваться на пост президента в следующем году.