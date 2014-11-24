Переселенцы в Днепропетровской области получили от ООН более 3,5 млн гривен

Согласно договору, подписанному Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и департаментом соцзащиты Днепропетровской ОГА, внутренне перемещенные лица наиболее уязвимых категорий, проживающие на территории Днепропетровщины, получили финансовую поддержку.

В списки, составленные местными органами социальной защиты, было включено 1627 лиц из 704 семей. Это люди с ограниченными возможностями либо серьезными заболеваниями, родители-одиночки, матери с несовершеннолетним ребенком-инвалидом, члены многодетных семей с тремя и более детьми и другие малообеспеченные категории граждан.

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Одноразовые выплаты на семью составили от 3000 до 7500 грн. Общая сумма денежной помощи - 3 546 тыс. грн.

К 17 ноября 2014 года все платежи проведены в полном объеме. Деньги перечислены на банковские счета получателей.