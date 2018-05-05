Мустафа Найем попросил предоставить ему государственную охрану из-за угроз

Угрозы поступают на электронную почту политику и его близким.

Избитый в результате конфликта на дороге депутат Верховной Рады Мустафа Найем находится в одной из столичных клиник с несколькими переломами лица. Он не встречается с журналистами и не афиширует название больницы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Из-за многочисленных угроз, которые поступают на электронную почту ему и его близким, политик боится за свою жизнь. Журналисты ТСН выяснили, что Мустафа Найем попросил у правоохранителей предоставить ему государственную охрану.

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Как сообщал УНИАН, 30 апреля в центре Киева автомобиль Найема подрезал Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из незнакомцев ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Найема госпитализировали и впоследствии прооперировали.

Правоохранители по подозрению в нападении задержали трех мужчин. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один - граждан Украины. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Четвертый подозреваемый в нападении на депутата Магомед-Амин Саитов. Ему заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины, и он объявлен в розыск.

Как сообщил в Facebook член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко, Саитов в день совершения преступления вылетел самолетом в Баку.

2 мая одному из задержанных по подозрению в избиении депутата - Магомеду-Салиху Саитову - суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства. Судья обязал Саитова носить электронный браслет, а также сдать паспорта сроком до 30 июня 2018 года.