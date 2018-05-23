МИД Украины выразил протест России из-за похищения делегата Курултая Эгиза

Украинские дипломаты факт похищения приобщат к меморандуму со всеми доказательствами преступлений РФ со времени начала агрессии Крыму в 2014 году, который Украина должна передать в Международный суд ООН.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации из-за похищения в оккупированном Крыму делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в микроблоге Twitter.

"Гибридная депортация в действии. Выражаем протест в связи с похищением оккупантом делегата Курултая А.Эгиза. Затронем в Международном суде ООН", - заявила пресс-секретарь.

В то же время в комментарии УНИАН она отметила, что украинское внешнеполитическое ведомство считает, что оккупационная российская власть пытается запугать крымских татар в аннексированном Крыму. В связи с этим украинские дипломаты выражают решительный протест России из-за задержания Эгиза.

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"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест России в связи с задержанием, избиением и вывозом в неизвестном направлении делегата Курултая крымскотатарского народа и брата члена Меджлиса крымскотатарского народа Абдурамана Эгиза Асана Эгиза. Это уже не просто репрессии, это уже фактическая гибридная депортация крымскотатарского населения оккупантом", - отметила Беца.

Как сообщал УНИАН, о похищении Эгиза стало известно из сообщения председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

"В районе села Джолман (ныне - Пионерское) Симферопольского района российские каратели на «Фольксвагене», оснащенном мигалками и звуковыми устройствами, заставили остановиться автомашину, за рулем которого находился делегат Курултая крымскотатарского народа Асан Эгиз", - написал Чубаров.

"Убедившись, что задержанным является именно Асан Эгиз, российские каратели вывезли его на своей машине в неизвестном направлении", - добавил он.

"Родной брат Асана Абдураман Эгиз, который вскоре прибыл на место происшествия, уже не обнаружил и машину Асана", - отметил председатель Меджлиса.