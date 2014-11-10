Из-за обстрела боевиками окрестностей Мариуполя погиб мирный житель

Об этом на своей странице в Facebook сообщает общественный центр «Оборона Мариуполя».

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Согласно сообщению, боевики несколько раз 9 ноября нарушили условия Минских соглашений. Так, в 12.03 они открыли хаотичный огонь из 120-миллиметрового миномета по территории западнее Павлополя. Стрельба велась по местности, находящейся далеко от позиций украинских войск. В результате был убит мирный житель (около 40 лет), который в момент обстрела шел по дороге. По словам военных, террористы либо специально целились в него, либо вели хаотичную стрельбу.

Затем в 14.10 на территории, временно подконтрольной террористической организации «ДНР», в районе села Водяное были слышны выстрелы минометов и стрелкового вооружения, а в 15.30 - в районе села Заиченко. В этих случаях огонь по украинским военным и населенным пунктам не открывался.

В штабе АТО считают, что такое поведение боевиков похоже на выяснение отношений, сказано в сообщении центра «Оборона Мариуполя».