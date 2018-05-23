В Черкасской области вандалы разрушили памятник Вячеславу Черноволу

По словам сына Черновола, посвященный политику музей никак не охраняется.

В селе Вильховец Звенигородского района Черкасской области во дворе дома-музея Вячеслава Черновола в ночь с 22 на 23 мая неизвестные разрушили памятник погибшему бывшему народному депутату Украины, диссиденту в СССР и герою Украины Черноволу, а также похитили бронзовый бюст.

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Об этом на странице в Facebook написал сын погибшего политика Тарас Черновол.

«У вандалов не может быть ничего святого, их должны найти и осудить, на что очень надеюсь. По крайней мере, полиция сейчас вроде расшевелилась, и, как говорят, реально взялась искать. Дай Бог, чтобы результативно», - сообщил он.

По его словам, бюст спилили беспрепятственно, потому что музей не охраняется.

Тарас Черновол отметил, что в музей ежедневно заходит много людей, возле него часто останавливаются автобусы со школьными экскурсиями, а также нередко приезжают посетители из-за рубежа.

При этом, он уточнил, что музей в Ольховке является лишь мемориальной частью - учительским домом, в котором жили родители и провел детство и юность Вячеслав Черновол.

«Работают в музее (а он имеет статус государственного заведения культуры - филиала черкасского краеведческого музея) лишь три человека: директор и две женщины, которые одновременно и убирают, и территорию содержат в надлежащем состоянии», - написал он.

Ранее сообщалось, что правоохранители Львовщины задержали мужчину, который ночью 22 мая, сжег два государственных флага Украины, установленные на памятнике Жертвам политических репрессий в райцентре Городок.