В Киеве экстремал прыгнул из окна многоэтажки с парашютом (видео)
16:47, 23 мая 2018Общество
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По словам свидетеля инцидента, всего из окна здания прыгнули трое парашютистов.
На Позняках бейсджамер прыгнул из окна многоэтажки прямо во двор / Скриншот - Facebook, Pavel Zhilcov
В жилом массиве Позняки в Киеве бейсджампер с парашютом прыгнул из окна жилой многоэтажки, приземлившись прямо во дворе.
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Видео инцидента обнародовал в Facebook свидетель прыжка, пользователь Pavel Zhilcov.
В комментариях к публикации он добавил, что парашютистов было трое, хотя на видео можно видеть только одного.
Бейсджампинг – экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов. Бейсджампинг считается наиболее опасным видом прыжков с парашютом.
Ранее сообщалось, что пенсионерка Анастасия Проничкина с Днепропетровщины на 71-й день рождения прыгнула с парашютом.
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