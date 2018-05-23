В Киеве экстремал прыгнул из окна многоэтажки с парашютом (видео)

По словам свидетеля инцидента, всего из окна здания прыгнули трое парашютистов.

В жилом массиве Позняки в Киеве бейсджампер с парашютом прыгнул из окна жилой многоэтажки, приземлившись прямо во дворе.

Читайте такжеВ Киеве группа руферов забралась на Арку дружбы народов (видео)

Видео инцидента обнародовал в Facebook свидетель прыжка, пользователь Pavel Zhilcov.

В комментариях к публикации он добавил, что парашютистов было трое, хотя на видео можно видеть только одного.

Бейсджампинг – экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов. Бейсджампинг считается наиболее опасным видом прыжков с парашютом.

Ранее сообщалось, что пенсионерка Анастасия Проничкина с Днепропетровщины на 71-й день рождения прыгнула с парашютом.