В Киеве экстремал прыгнул из окна многоэтажки с парашютом (видео)

16:47, 23 мая 2018
Общество
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На Позняках бейсджамер прыгнул из окна многоэтажки прямо во двор / Скриншот - Facebook, Pavel Zhilcov

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Видео инцидента обнародовал в Facebook свидетель прыжка, пользователь Pavel Zhilcov.

В комментариях к публикации он добавил, что парашютистов было трое, хотя на видео можно видеть только одного.

Бейсджампинг – экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов.  Бейсджампинг считается наиболее опасным видом прыжков с парашютом.

Ранее сообщалось, что пенсионерка Анастасия Проничкина с Днепропетровщины на 71-й день рождения прыгнула с парашютом.

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Теги: #Киев#экстрим