Сбылась мечта: в сети появилось видео прыжка 71-летней пенсионерки с парашютом

12:28, 22 мая 2018
Общество
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Она прыгнула с парашютом с высоты четыре тысячи двести метров. Более трех десятилетий женщина прикована к инвалидной коляске после падения с дерева.

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А в прошлом году увидела шоу парашютистов и решила, что должна покорить небо.

Ранее в Швеции экстремал чудом выжил после прыжка с небоскреба, когда у него отказал парашют.

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Теги: #Днепр#парашют#пенсионерка