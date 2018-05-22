Сбылась мечта: в сети появилось видео прыжка 71-летней пенсионерки с парашютом
12:28, 22 мая 2018Общество
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Женщина в прошлом году увидела шоу парашютистов и решила, что должна покорить небо.
Пенсионерка с инвалидностью на свой 71-й день рождения совершила прыжок с парашютом
Пенсионерка Анастасия Проничкина с Днепропетровщины на 71-й день рождения прыгнула с парашютом.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Она прыгнула с парашютом с высоты четыре тысячи двести метров. Более трех десятилетий женщина прикована к инвалидной коляске после падения с дерева.
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А в прошлом году увидела шоу парашютистов и решила, что должна покорить небо.
Ранее в Швеции экстремал чудом выжил после прыжка с небоскреба, когда у него отказал парашют.
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