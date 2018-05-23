В Николаеве к приезду Порошенко асфальтировали дорогу и красили бордюры - СМИ

16:21, 23 мая 2018
Общество
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Николаев подготовили к визиту Порошенко \ УНИАН

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Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Ольга Решетилова. "А на полигоне "Широкий лан" сегодня в 12 ночи начали класть асфальт, потому что приедет президент. Два Майдана. Четыре года войны. Двадцать семь лет независимости" - написала в соцсети Решетилова.

Кроме того, местные жители пишут в соцсетях, что к визиту Порошенко в городе покрасили не только бордюры и урны, но и газоны, расположенные по маршруту следования президентского кортежа. Об этом на своей странице в Facebook написал активист Евгений Воловой.
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Теги: #Николаев#Петр Порошенко