Обстрелы военных продолжаются на четырех направлениях, боевики несут потери (карта АТО)

Боевики продолжают обстреливать позиции сил АТО на Дебальцевском, Донецком, Луганском, Мариупольском направлениях и возле Бахмутовской трассы. Количество обстрелов в последние дни не меняется, есть лишь различия в интенсивности на определенных направлениях.

Об этом сообщил заместитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Владимир Полевой.

На Дебальцевском направлении боевики неоднократно наносили удары по позициям сил АТО из установок "Град" в районе г.Дебальцево, с. Орлово-Ивановка, пгт Еленовка и пгт Ольховатка.

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Террористы обстреливали из артиллерии опорные пункты и блокпосты сил АТО в районе г. Углегорск, с.Новогригорьевка, с. Миус и из минометов - около пгт Чернухино.

"Наши военные наносят удары в ответ. По оперативным данным, боевики вновь существенно понесли потери, что заставляет их постоянно менять позиции", - отметил Полевой.

На Донецком направлении в течение суток боевики из минометов, зенитных установок, гранатометов и артиллерии обстреливали позиции украинских военных в районе города Авдеевки и Красногоровка, поселков Опытное, Веселое, Пески, Тоненькое и Невельское.

Защитники донецкого аэропорта продолжают удерживать этот объект под контролем.

На Луганском направлении террористы из установок "Град" обстреляли командный пункт и наблюдательные посты наших военных в пригороде г.Счастье. Обстрел велся со стороны н.п.Веселая гора.

Также боевики обстреливали из танков, артиллерии, гранатометов, минометов и снайперского оружия опорные пункты сил АТО возле пгт Станица Луганская, Трехизбенка, Ольховое, Сокольники.

В районе Бахмутовской трассы террористы нанесли минометные удары в районе с. Крымское и обстреляли позиции сил Национальной гвардии Украины.

На Мариупольском направлении в целом было спокойнее, чем на севере. Террористы из "Града" обстреляли позиции украинских военных вблизи с. Павлополь. Из минометов нанесли обстрелов по позициям сил АТО у с. Николаевка и с. Чермалык.

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Вооруженных столкновений на границе за пределами зоны АТО также не зафиксировано, добавил Полевой.

В то же время, по его словам, вчера в 17:40 в пункте контроля «Чаплинка» Херсонского отряда зафиксирован пролет 2 беспилотников, которые двигались со стороны временно оккупированного Крыма в направлении н.п. Первоконстантиновка, на высоте до 1 км.