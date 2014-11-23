Обстрелы военных продолжаются на четырех направлениях, боевики несут потери (карта АТО)
Защитники донецкого аэропорта продолжают удерживать объект под контролем.
Боевики продолжают обстреливать позиции сил АТО на Дебальцевском, Донецком, Луганском, Мариупольском направлениях и возле Бахмутовской трассы. Количество обстрелов в последние дни не меняется, есть лишь различия в интенсивности на определенных направлениях.
Об этом сообщил заместитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Владимир Полевой.
На Дебальцевском направлении боевики неоднократно наносили удары по позициям сил АТО из установок "Град" в районе г.Дебальцево, с. Орлово-Ивановка, пгт Еленовка и пгт Ольховатка.
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Террористы обстреливали из артиллерии опорные пункты и блокпосты сил АТО в районе г. Углегорск, с.Новогригорьевка, с. Миус и из минометов - около пгт Чернухино.
"Наши военные наносят удары в ответ. По оперативным данным, боевики вновь существенно понесли потери, что заставляет их постоянно менять позиции", - отметил Полевой.
На Донецком направлении в течение суток боевики из минометов, зенитных установок, гранатометов и артиллерии обстреливали позиции украинских военных в районе города Авдеевки и Красногоровка, поселков Опытное, Веселое, Пески, Тоненькое и Невельское.
Защитники донецкого аэропорта продолжают удерживать этот объект под контролем.
На Луганском направлении террористы из установок "Град" обстреляли командный пункт и наблюдательные посты наших военных в пригороде г.Счастье. Обстрел велся со стороны н.п.Веселая гора.
Также боевики обстреливали из танков, артиллерии, гранатометов, минометов и снайперского оружия опорные пункты сил АТО возле пгт Станица Луганская, Трехизбенка, Ольховое, Сокольники.
В районе Бахмутовской трассы террористы нанесли минометные удары в районе с. Крымское и обстреляли позиции сил Национальной гвардии Украины.
На Мариупольском направлении в целом было спокойнее, чем на севере. Террористы из "Града" обстреляли позиции украинских военных вблизи с. Павлополь. Из минометов нанесли обстрелов по позициям сил АТО у с. Николаевка и с. Чермалык.
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Вооруженных столкновений на границе за пределами зоны АТО также не зафиксировано, добавил Полевой.
В то же время, по его словам, вчера в 17:40 в пункте контроля «Чаплинка» Херсонского отряда зафиксирован пролет 2 беспилотников, которые двигались со стороны временно оккупированного Крыма в направлении н.п. Первоконстантиновка, на высоте до 1 км.