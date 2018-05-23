Цветочные часы на Майдане Независимости сломались сразу после открытия (видео)

Сразу после запуска часы начали сильно отставать, а потом и вообще остановились.

В столице на Майдане Независимости открыли обновленные цветочные часы. Сразу после открытия механизм перестал работать.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Состоят часы из 20 тысяч цветов. В этом году традиционные бегонии и петунии соединили с другими цветами, которые используют для клумб. Всего высадили 30 квадратных метров цветов из 10 разновидностей.

Однако сразу после запуска произошла неприятность, часы начали сильно отставать, а потом и вообще остановились. Работники «Зеленстроя» шутят, что старенький механизм, которому уже больше 10 лет, "перенервничал" из-за открытия. Починить механизм обещают уже до завтра.

Как сообщал УНИАН, в Киеве случился конфуз с символом Лиги чемпионов.