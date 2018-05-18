Вятрович объяснил, почему в Украине необходимо отменить выходной 9 мая

Вятрович рассчитывает на поддержку такой инициативы в Верховной Раде.

В Украинском институте национальной памяти продолжают настаивать на переносе выходного дня с 9 на 8 мая - День памяти и примирения.

Об этом заявил директор Института Владимир Вятрович в комментарии "112 Украина".

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"Мы убеждены, что это чрезвычайно нужно, убеждены, что это позволит разрядить обстановку в эти дни. Мы прекрасно понимаем, что 9 мая как выходной используется разного рода пророссийскими советскими политическими силами для развертывания каких-то политических шоу, которые не имеют ничего общего с чествованием памяти ветеранов. Я убежден, что это новый формат, который мы предложили - День памяти и примирения 8 мая - перенести на него выходной", - заявил он.

По мнению Вятровича, перенос выходного дня приблизит Украину к европейским традициям и поспособствует "спокойному почтению" погибших участников Второй мировой войны. Он также выразил надежду, что Верховная Рада поддержит данную инициативу.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины о праздновании Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и Дня памяти и примирения.

Предлагается праздничный нерабочий день с 9 мая «Дня победы над нацизмом» перенести на 8 мая - «День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения.