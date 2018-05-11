В Раде хотят отменить выходной 9 мая в Украине

По мнению автора, целью проекта закона является, в частности, уменьшение влияния просоветской и российской пропаганды через идеологические штампы о «Великой Отечественной войне».

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины о праздновании Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и Дня памяти и примирения.

Соответствующий законопроект размещен на сайте парламента.

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Инициатором законопроекта является народный депутат Андрей Денисенко.

«Предлагается праздничный нерабочий день с 9 мая «Дня победы над нацизмом» перенести на 8 мая - «День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также отмечается, что целью и задачей законопроекта является: восстановить историческую справедливость признания роли союзников (Великобритании, Соединенных Штатов Америки и других стран антигитлеровской коалиции) в завершении Европейской кампании во Второй мировой войне. Уменьшение влияния просоветской и российской пропаганды через идеологические штампы о «Великой Отечественной войне», которые используются антиукраинскими силами для разрушения самостоятельного существования нашего государства.

Как сообщал УНИАН, директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович предложил перенести выходной день с 9 мая на 8 мая.