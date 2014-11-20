СНБО заявляет об увеличении количества боевиков в районе Новоазовска
На Мариупольском направлении боевики из артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты и блокпосты сил АТО.
Совет национальной безопасности и обороны Украины фиксирует увеличение количества боевиков в районе Новоазовска (Донецкая область).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«На Мариупольском направлении боевики из артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты и блокпосты сил АТО возле сел Гранитное, Чермалык, Николаевка Тельмановского района и Николаевка Волновахского района», - отметил он.
«Вблизи н. п. Новоазовск фиксируется увеличение численности боевиков», - отметил Лысенко.