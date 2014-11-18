Боевики понесли потери и уменьшили количество прямых атак - СНБО

В последние дни террористы в Луганской и Донецкой областях понесли значительные потери и уменьшили количество обстрелов и прямых атак на украинских силовиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

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«За прошедшие сутки мы констатируем уменьшение обстрелов; прямых атак с применением оружия и пехотинцев так называемых «ДНР» и «ЛНР» на позиции сил АТО также не было, поскольку в последние дни во время наступлений террористы понесли значительные потери в живой силе», - заявил он.

«В то же время увеличилось количество случаев применения террористами реактивных систем «Град», - добавил Лысенко.