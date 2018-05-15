В Одессе во время спецоперации по задержанию "барсеточников" пострадали трое полицейских

Правоохранителям удалось задержать только одного грабителя.

В Одессе завершено расследование в отношении обвиняемого в нарушении правил безопасности, повлекшее масштабный пожар на рынке «Меркурий» в январе 2016 года.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сегодня, 15 мая, сотрудники Одесской местной прокуратуры № 4 направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 1 ст. 270 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины в отношении гражданина, обвиняемого в нарушении требований пожарной безопасности.

По данным расследования, мужчина устанавливал рекламную конструкцию на крыше одного из павильонов на рынке «Меркурий» в Суворовском районе города.

«При электросварочных работах он не принял необходимые меры безопасности, в результате чего возник пожар, который уничтожил 20 торговых павильонов, помещения электроподстанции, офис администрации рынка. Кроме того, повреждено 11 павильонов и имущество нежилых зданий», - сообщили в пресс-службе.

По оценкам экспертов, в результате пожара нанесен ущерб на сумму свыше 400 тыс. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Суворовского отдела полиции.

Как сообщал УНИАН, 16 января 2016 года в Суворовском районе Одессы произошло возгорание контейнеров с одеждой на промтоварном рынке «Меркурий», расположенном по улице Днепропетровская дорога.

В результате пожара были уничтожены торговые павильоны на общей площади 600 кв. м, повреждены магазины на общей площади 150 кв. м. Во время пожара пострадал 1 человек.