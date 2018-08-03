Календарь событий: что нас ждет на этой неделе

7 мая

В понедельник нет международных праздников, но зато есть весомые памятные даты. Так, 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как День рождения радио. Именно в этот день в 1895 году российский физик Александр Попов выступил с докладом и продемонстрировал созданный им первый в мире радиоприемник, осуществив сеанс радиосвязи.

7 мая в 1904 году в Российской империи был отменен введенный в 1864 году запрет на литовскую печать латинским шрифтом. Сейчас Литва отмечает 7 мая День возвращения печати.

В 1946 году 7 мая в Токио была основана «Токийская компания телесвязи», впоследствии она стала называться «Сони» и покорила мир.

В 1954 году 7 мая США, Франция и Англия ответили отказом на предложение СССР войти в состав НАТО.

В 1956 году 7 мая министр здравоохранения Великобритании отказался от старта кампании по борьбе с курением, заявив, что лично не убежден в его вреде.

Есть в понедельник и неофициальный праздник - День распахнутых окон.

Именины у Саввы, Евсевия, Леонтия, Фомы, Елизаветы, Алексея, Сергея, Валентина и Николая.

8 мая

8 и 9 мая - Дни памяти и примирения, они учреждены 24 ноября 2004 года Генеральной ассамблеей ООН. Признавая, что каждая страна может иметь свой День победы, освобождения или празднования, Организация предложила всем государствам-членам ежегодно отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти жертвам Второй мировой войны. И 8 мая выбрано не случайно – именно в этот день в 1945 году в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, который подтвердил время прекращения огня - 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени. В Москве это было уже 9 мая 01:01. Именно поэтому в СССР День победы отмечался 9 мая. В целом и 8, и 9 мая во многих европейских странах, кого коснулись ужасы и боль той войны, проходят различные памятные мероприятия.

Еще 8 мая - всемирный День Красного Креста и Красного полумесяца, учрежденный в честь швейцарского бизнесмена, общественного деятеля Жана Анри Дюнана (8 мая 1828 - 30 октября 1910). В середине 19 века, по его инициативе, впервые стали создаваться группы добровольцев, которые оказывали помощь раненым на полях сражений. А в 1863 году, опять-таки по его инициативе, была созвана конференция, положившая начало международному комитету Красного Креста. Официально название Международный Красный Крест было утверждено в 1928 году на 13-й международной конференции в Гааге. Тогда же был принят устав организации, который корректировался в 1952 и 1965 годах. Впервые День Красного Креста отмечался в 1948 году. Официальное название «Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца» день носит с 1984 года. В октябре 1986 года было утверждено новое название организации — Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. А вот задачи и цели организации не менялись никогда - оказание помощи раненым, больным и военнопленным во время вооруженных конфликтов, а также жертвам стихийных бедствий.

8 мая считается днем рождения «Кока-Колы». Этот ныне заполонивший мир шипучий напиток придумал в 1886 году фармацевт Джон Пембертон, причем изначально «Кока-кола» должна была стать микстурой для поддержания сил и лекарством от зубной боли, и обязательно с приятным вкусом. Пембертон смешал вытяжку из листьев коки, добавил немного сахара, африканских орехов и получил ароматное тонизирующее средство. Свое название «лекарство» получило мгновенно, оно стало самым продаваемым продуктом и символом Америки.

Есть 8 мая и памятные даты, которые особо выделяются среди прочих: в 1953 году французский конвертоплан «Фарфаде» выполнил свой первый полет как вертолет. А в 1962 году в Лондоне прекратили ходить последние троллейбусы.

Неофициальный праздник 8 мая - День перешагивания через ступеньку. Неизвестно, кто его придумал, но, судя по названию, человек веселый.

8 мая именины у Марка, Сильвестра, Сергея и Василия.

9 мая

В 1945 году в этот день завершилась Берлинская операция советских войск, которую в СССР считали символом Победы в Великой Отечественной войне (так в СССР называли Вторую мировую войну). В ней были задействованы свыше 2,5 миллиона солдат и офицеров, 6250 танков и самоходных орудий, 7500 самолетов. Несмотря на такую мощь, потери оказались огромными. Только по официальным данным, за сутки Красная армия теряла более 15 тысяч солдат и офицеров. Всего в Берлинской операции советские войска потеряли 352 тысячи человек. В ходе операции широко использовались танки в городе. В подобных условиях они не могли применить широкий маневр, в результате чего становились удобной мишенью для противотанковых средств. Как результат – советская армия за две недели боев потеряла треть участвовавших в Берлинской операции танков и самоходных артиллерийских установок - 1997 единиц, 2108 орудий и минометов и 917 боевых самолетов. В результате операции советские войска разгромили 70 пехотных, 12 танковых и 11 моторизированных дивизий противника, взяли в плен около 480 тысяч человек.

Из памятных дат примечательна одна – в 1967 году легендарный боксер Мохаммед Али лишился титула чемпиона мира в тяжелом весе среди профессионалов советом WBA (Всемирной боксерской ассоциации) после выдвинутого против него обвинения в отказе служить в армии США.

9 мая считается Днем уличных музыкантов. Это праздник тех, кто остается собой в любой ситуации, кто приносит людям радость - стоя со скрипкой в переходе или на станции метро, или прямо посреди центральной площади.

Именины 9 мая у Василия, Глафиры, Стефана, Петра, Ивана и Николая.

10 мая

В четверг - Всемирный день мигрирующих птиц. Его цель - расширить знания о пернатых, их местах обитания и путях передвижения. Исторической предпосылкой к учреждению этого дня стала Международная конвенция по охране птиц, подписанная в 1906 году.

Памятная дата очень значимая - 515 лет назад, в 1503 году, знаменитый испанский мореплаватель и картограф Христофор Колумб в своей четвертой и последней экспедиции в Новый Свет открыл Каймановы острова. Теперь это процветающий оффшор и центр карибского туризма. Первоначально испанцы называли их «Лас-Тортугас» - «Черепашьи острова», из-за обилия этих пресмыкающихся и на суше, и в водах. Но позже оказалось, что крокодилов там гораздо больше, и острова переименовали. С 1523 года они наносились на мореходные карты под названием «Lagartos», что означает «аллигаторы» или «большие ящерицы». Наименование «Каймановы острова» использовалось с 1530 года. По одной из версий, оно появилось, когда европейские путешественники, увидев там крупных игуан, приняли их за крокодилов-кайманов. С тех пор название Каймановы острова прижилось. В 1670 году, согласно Мадридскому договору, контроль над островами был официально передан Британии, которая управляла ими через губернатора на Ямайке. После приобретения Ямайкой независимости в 1962 году, жители Каймановых островов выразили желание остаться под опекой Великобритании. Именно с этого времени там началось бурное развитие оффшорного сектора. Сейчас острова славятся современной туристической инфраструктурой, прекрасными пляжами с белым песком и идеальными условиями для дайвинга, яхтинга и серфинга. Ежегодно острова посещают более 2 миллионов туристов.

Есть в четверг и неофициальные праздники - День девяти жизней, День мельника, День Велосипедиста, День креветок.

Именины 10 мая у Семеона, Стефана, Марии, Николая, Степана, Ивана, Петра, Анастасии, Сергея и Павла.

11 мая

В пятницу нет международных праздников, но зато есть один очень вкусный, национальный. В США отмечается Праздник желудка, его лозунг - «ешьте, что хотите». Точно не известно, кто и когда его придумал, по одной из версий основателем дня чревоугодия был Томас Рой, бывший радиоведущий, теле-актер и соучредитель Wellcat Holidays & Herbs. 11 мая в США принято отказываться от диеты и насладиться едой, которую вы обожаете.

Из памятных дат выделяются следующие: в 1920 году Совет Оксфордского университета позволил женщинам получать образование в своих стенах; в 1928 году в Нью-Йорке состоялась первая в мире телетрансляция; в 1949 году Королевство Сиам переименовывается в Таиланд, а в Нью-Йорке был продан первый фотоаппарат «Полароид», стоил он тогда 89 долларов 95 центов; в 1997 году чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признал поражение в матче с компьютером IBM «Deep Blue».

Из неофициальных праздников 11 мая - День глаженых шнурков, День ожидания Мэри Поппинс – леди Совершенство. Кто бы не хотел, чтобы из-за облака она появилась со своим черным зонтиком и вернула вас в детство? Одна надежда на ветер перемен…

Именины 11 мая у Виталия, Кирилла, Максима, и Анны.

12 мая

В субботу - Всемирный день справедливой торговли. Его учредитель – Всемирная организация справедливой торговли – оказывается и такая есть. Именно 12 мая примерно 350 производителей и торговых организаций из 70 стран демонстрируют свою «честность».

Еще 12 мая - Международный день медицинской сестры. В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом. Праздник отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок - Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853-1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия. Дню медицинской сестры уже более 150 лет, но официально он учрежден в январе 1974 года, когда сестры милосердий из 141 страны объединились в профессиональную общественную организацию — Международный совет медицинских сестер.

12 мая также отмечается Всемирный день борьбы с гипертонией. Среди неофициальных праздников - День ежиного сопения, День экологического образования.

Памятные даты следующие: в 2002 году на космодроме Байконур в результате обрушения крыши корпуса был полностью уничтожен советский космический корабль «Буран»; в 2017 году 12 мая начал распространение сетевой червь-вымогатель WannaCry, который поразил более 200 тысяч компьютеров с Microsoft Windows в более чем 150 странах мира.

Именины у Артема, Василия, Иоанна, Федота, Богдана, Филимона и Ивана.

13 мая

В воскресенье в мире отмечается один из самых светлых праздников - День матери. Его история начинается в 1907 году - молодая американка Анна Джервис из Западной Вирджинии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери, которая преждевременно ушла из жизни. Анна писала письма-просьбы в государственные учреждения, законодательные органы, выдающимся лицам. И старания увенчались успехом - в 1910 году штат Вирджиния признал День матери официальным праздником. А в 1912 году была создана Международная ассоциация Дня матери. С 1914 года этот праздник получил официальный статус в США и стал «расходиться» по миру. И он того заслуживает – образ мамы мы несем в своей душе с детства и до последних дней.

Из памятных дат выделяются следующие: в 1920 году в Манчестере на конференции врачей-дантистов сахар был назван главной причиной болезни зубов, для избежания пагубных последствий рекомендовалось после сладостей пить сухое шампанское; в 1927 в Киеве был создан футбольный клуб «Динамо»; в 1950 году в английском Сильверстоуне прошла первая гонка чемпионата «Формула-1», победителем которой стал итальянский автогонщик Джузеппе Фарина.

Из неформальных праздников – День одуванчиков и День грозового гонга.

Именины у Василия, Игнатия, Максима, Никиты и Иакова.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная