Скандал в Кривом Роге: 9 мая исполнили песню о воюющих в Сирии россиянах (видео)

11:24, 10 мая 2018
Общество
1653

Девушка исполнила песню "Верните память", написанную Марией Захаровой, официальной представительницей МИД РФ. Эту песню политик страны-агрессора, которая воюет против украинского народа на территории Донецкой и Луганской области, написала о российских военных в Сирии, передает "Первый Криворожский".

Читайте также"Сдохни!": в Днепре 9 мая произошла потасовка между пенсионерами и полицейскими (видео)

"Она (песня, - Ред.) про тех наших ребят, которые сейчас воюют в Сирии", — поясняла российским СМИ Захарова после исполнения песни.

Также возле братской могилы во время исполнения песни ходили девушки в костюмах с библейскими мотивами и с головными уборами. 

"Отметим, все это слышали и видели нардеп Константин Усов, городской голова Юрий Вилкул, ветераны, дети войны, другие чиновники, школьники, студенты и другие участники мероприятия", - говорится в сообщении СМИ.

Информация о произошедшем передана правоохранителям и спецслужбам.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кривом Роге на параде в честь 74-й годовщины освобождения города от нацистов нацгвардейцы несли красные флаги с советской символикой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Сирия#россияне#9 мая#День Победы#Кривой Рог