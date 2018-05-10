Скандал в Кривом Роге: 9 мая исполнили песню о воюющих в Сирии россиянах (видео)
Во время церемонии возложения цветов к братской могиле в Кривом Роге прозвучала песня, посвященная российским солдатам в Сирии.
Девушка исполнила песню "Верните память", написанную Марией Захаровой, официальной представительницей МИД РФ. Эту песню политик страны-агрессора, которая воюет против украинского народа на территории Донецкой и Луганской области, написала о российских военных в Сирии, передает "Первый Криворожский".
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"Она (песня, - Ред.) про тех наших ребят, которые сейчас воюют в Сирии", — поясняла российским СМИ Захарова после исполнения песни.
Также возле братской могилы во время исполнения песни ходили девушки в костюмах с библейскими мотивами и с головными уборами.
"Отметим, все это слышали и видели нардеп Константин Усов, городской голова Юрий Вилкул, ветераны, дети войны, другие чиновники, школьники, студенты и другие участники мероприятия", - говорится в сообщении СМИ.
Информация о произошедшем передана правоохранителям и спецслужбам.
Как сообщал УНИАН, ранее в Кривом Роге на параде в честь 74-й годовщины освобождения города от нацистов нацгвардейцы несли красные флаги с советской символикой.