Сына нардепа Попова за разбойное нападение осудили на 5 лет условно (видео)

14-летний сын нардепа с сообщником, угрожая продавцам и посетителям магазина оружием, забрали из кассы 2,5 тысяч гривень. Впоследствии они раскаялись.

Оболонский районный суд Киева объявил приговор сыну народного депутата Украины Игоря Попова Богдану и Владиславу Чобану, согласно которому приговорил их к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком сроком на два года за разбойное нападение на магазин. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

"Если они в течение этих двух лет не совершат ни одного преступления, то судимость может быть погашена. В противном случае будет применена совсем другая мера наказания в виде лишения свободы на 5 лет", - заявила она.

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По ее словам, при принятии решения коллегия судей в составе председательствующего Владислава Девятко, Алексея Дыбы и Тараса Андрейчука учла, в частности, раскаяние обвиняемых и согласие пострадавших с этой мерой наказания.

"При вынесении приговора суд учел чистосердечное раскаяние обоих обвиняемых в совершенном преступлении. Кроме того, были допрошены пострадавшие - это были две продавщицы магазина и владелец непосредственной этого магазина. И они также согласились с предложенной прокуратурой мерой наказания. Суд учел то, что оба обвиняемые были несовершеннолетними", - пояснила пресс-секретарь.

При этом, Инна Свинаренко уточнила, что именно о такой мере наказания просила прокуратура.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября 2017 года народный депутат Попов (фракция Радикальной партии) написал в Facebook, что его 14-летний сын Богдан принял участие в попытке ограбления магазина. Также он попросил «не связывать» его «горе с политикой или с чьими-то интригами».

По информации полиции, в Киеве двое несовершеннолетних, угрожая продавцам и посетителям оружием, забрали из кассы магазина 2,5 тыс. грн.

Суд избрал Богдану Попову и его 15-летнему сообщнику Владиславу Чубану меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

6 февраля 2018 года полиция завершила расследование этого уголовного производства.

Следователи расследовали уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, недавно сын заместителя министра образования Украины совершил вооруженное нападение.