Троица-2018: когда отмечают в Украине, история и традиции праздника

День Святой Троицы празднуют на пятидесятый день после Пасхи, поэтому этот праздник еще называется Пятидесятницей. В этом году он выпадает на 27 мая.

Троица – один из 12-ти главных праздников в Православии. День Святой Троицы празднуют на пятидесятый день после Пасхи, поэтому этот праздник еще называется Пятидесятницей. В этом году он выпадает на 27 мая.

В этот день верующие вспоминают евангельское событие — сошествие Святого Духа на апостолов. Они заговорили на всех известных языках и окрестили около 3000 человек. Так родилась христианская церковь. Этот день напоминает о святой Троице – трех известных проявлениях Всевышнего в виде Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа.

В Украине Троица считается праздничным днем, поэтому понедельник, 28 мая, следующий за ней, в 2018 году будет выходным.

Традиции и обычаи

В субботу перед Троицей принято поминать умерших родственников. Необходимо прийти на кладбище, навести там порядок и помянуть усопших.

На Троицу традиционно украшают храмы ветвями берез и травой. Верующие также освещают веточки в црекви, после чего они считаются оберегом. Их хранят рядом с иконами. На иконах праздника Пятидесятницы по традиции изображают Сионскую горницу, в которой Святой Дух сошел на апостолов в виде огненных языков.

Читайте такжеСоциологи назвали самые популярные официальные праздники среди украинцев

В день Пятидесятницы не правится традиционная воскресная литургия, вместо нее проводится специальная праздничная служба. После литургии следует вечерня, сопровождающаяся тремя молитвами, в которых славится сошедший на землю Святой Дух. Целую неделю после праздника можно не поститься.

Не обходится и без праздничного обеда: верующие начинают готовить блюда из яиц, молока, свежей зелени, домашней птицы и рыбы. Пекут караваи, пироги, блины. На праздничный обед приглашают близких людей и родственников.

Считается, что в этот день нельзя заниматься никаким физическим трудом, исключая лишь некоторую домашнюю работу, например, кормление скота. А вот чистить и убирать - делать "грязную" работу нельзя. Также в этот день нельзя шить, стирать, резать, стричься, копать землю, сажать растения, косить траву, рубить деревья.

На Троицу нельзя купаться в течение трех дней в любом водоеме: реке, озере, море, так как считалось, что это время – время русалий, когда русалки могут заманить к себе на дно.

На следующий день после Троицы верующие отмечают День Святого Духа. Согласно поверью, вечером на Троицу с небес сходит Святой Дух, который освящает и благословляет землю и все, что на ней растет. В храмах в этот день проходят службы в честь Пресвятого и Животворящего Духа, который наполняет душу добротой, любовью, радостью, верой и терпением.

Как сообщал УНИАН, на Ровенщине верующие пройдут 120 км крестным ходом за мир в Украине.