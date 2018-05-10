В Киеве радикалы сорвали лекцию Amnesty International о правах ЛГБТ (видео)

По словам исполнительного директора Amnesty International, полиция не имела к агрессивно настроенным молодым людям никаких претензий.

В Киеве представители праворадикальных организаций сорвали лекцию «Наступление на права ЛГБТ как форма цензуры: опыт России», которую подготовила правозащитная организация Amnesty International Ukraine.

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Об этом в Facebook сообщила исполнительный директор организации Оксана Покальчук. По ее словам, в помещение, где должно было проходить мероприятие, ворвались радикалы.

«Сейчас полиция заставляет нас покинуть помещение. Мы боимся, что если мы оставим помещение, то никто не сможет гарантировать нам безопасность», - отметила она.

По словам Покальчук, полицейские, в то же время, не имели претензий к молодым людям, которые вели себя агрессивно.

Как указано в сообщении на странице Amnesty International Ukraine в Facebook, на мероприятие ворвались около 20 агрессивно настроенных молодых людей. На месте находились организаторы, спикеры и несколько гостей.

По свидетельствам присутствовавших, среди нападавших – председатель киевской ячейки «Правого Сектора».

По последней информации, после звонка на линию 102 и прибытия дополнительных сил полиции участников мероприятия вывезли из помещения на такси.

Ранее правозащитная организация Amnesty International Украина призвала правоохранителей расследовать многочисленные нападения на Марше за права женщин 8 марта. В заявлении организации от 9 марта говорится, что в четырех украинских городах участницы публичных акций к Международному дню борьбы за права женщин, против насилия и дискриминации сами стали жертвами насильственных нападений.